Malta na tweede repetitie weer favoriet bij bookmakers

Malta is bij de bookmakers weer favoriet voor de eindoverwinning op het Eurovisie Songfestival. Destiny Chukunyere repeteerde donderdagochtend voor de tweede keer en haar optreden werd een stuk beter ontvangen.

De Maltese delegatie had een paar kleine aanpassingen gedaan. Zo was Destiny niet meer geheel in het roze gekleed maar had ze dit keer een zilver glitterjurkje aan.

Frankrijk was de afgelopen vier dagen koploper in de ranglijst op basis van de verschillende wedkantoren, nadat Malta deze plaats zondag verspeelde. Zangeres Barbara Pravi heeft donderdag aan het einde van de middag pas haar eerste repetitie. Zwitserland staat momenteel derde.

De Griekse inzending, de Utrechtse Stefania, krijgt ondertussen langzaam meer vertrouwen van de gokkers. Ze staat inmiddels tiende en moet ook later donderdag nog het podium op. Ook Jeangu Macrooy repeteert donderdagmiddag. Hij staat met zijn single Birth Of A New Age op de 31e plaats.