Danny Vera nieuw in uitvaartlijst, Mieke Telkamp terug in top 10

Danny Vera was in 2020 met zijn hit Roller Coaster de hoogste nieuwe binnenkomer in de Monuta uitvaartmuziek Top 10. De uitvaartverzorger publiceert elk jaar de lijst met de meest aangevraagde nummers op begrafenissen en crematies. Vera komt binnen op de vijfde plek in de lijst. Opvallend is dat de klassieker Waarheen Waarvoor van Mieke Telkamp is teruggekeerd in de lijst, op nummer 6. Deze ‘begrafenis-evergreen’ was vorige keer uit de top 10 gevallen. Op de eerste plek staat, net als in 2020, het lied Ave Maria, in diverse uitvoeringen. De rest van de top 5 bestaat uit andere klassiekers als Time to say goodbye van Andrea Boccelli en Sarah Brightman (2), Een trein naar niemandsland van Frans Bauer (3) en Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij (4). Regionale verschillen "Muziek waar je samen een associatie bij hebt maakt een afscheid persoonlijk en geeft sfeer, vooral als het ook nog eens samen is uitgezocht", stelt directeur Corné Mulders van Monuta. "Afgelopen jaar was er vaak een beperking van aantal genodigden door corona waardoor uitvaarten vaak plaatsvonden in kleine kring." Hij vindt het opvallend dat een kwart van de vermeldingen in de uitvaartlijst slechts één keer werd gedraaid. "Blijkbaar kiezen we toch anders - en naar het lijkt - nog persoonlijker voor specifieke muziek tijdens een klein afscheid." Monuta heeft voor de lijst ruim 3300 nummers geanalyseerd die in 2020 zijn aangevraagd voor afscheidsdiensten. Livemuziek en kerkmuziek zijn niet meegenomen in de analyse. In de regio’s met voldoende data is een aparte top 5 gemaakt; deze lijsten verschillen flink van elkaar, constateert de uitvaartverzorger. Zo staat er in de Top 5 van Limburg opvallend veel klassieke muziek en kiezen Drentenaren meer voor de Hollandse klassiekers.