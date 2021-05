Europa maakt zich op voor finale Eurovisie Songfestival

De 65e editie van het Eurovisie Songfestival nadert zijn ontknoping. Na twee jaar wachten nemen zaterdagavond 26 acts het tegen elkaar op in de finale in Rotterdam.

De afgelopen week vielen al zeventien landen af in de voorrondes. Nederland stond als gastland al in de finale. Jeangu Macrooy brengt zijn inzending Birth Of A New Age als 23e, bijna twee uur na de opening van de show. Met Stefania komt er nog een Nederlandse in actie. De zangeres komt uit voor Griekenland en zingt haar Last Dance als tiende.

De uitslag staat al voor de helft vast. De vakjury's van de deelnemende landen bepaalden hun puntenverdeling vrijdagavond al op basis van de generale repetitie. Die stemmen tellen voor 50 procent mee. De miljoenen tv-kijkers in Europa bepalen zaterdagavond tijdens de live-uitzending de andere helft van de uitslag.

Tijdens de show schotelt de Nederlandse organisatie de kijker enkele spectaculaire intervalacts voor. Zo brengen Afrojack, Glennis Grace en Wulf de Erasmusbrug de zaal in en treden oud-winnaars als Teach-In en Lenny Kuhr op vanaf verschillende daken in Rotterdam. Ook de vorige winnaar Duncan Laurence mag ondanks zijn coronabesmetting niet ontbreken. Van hem wordt eerder opgenomen materiaal tijdens de repetitie uitgezonden.

Volgens de bookmakers zijn Italië en Frankrijk de gedoodverfde favorieten. Na de vakjuryshow vrijdagavond stonden zij op een winkans van respectievelijk 25 en 21 procent. Malta, Oekraïne, Zwitserland en IJsland behoren tot de outsiders. Jeangu en Stefania lijken op voorhand geen rol van betekenis te gaan spelen.