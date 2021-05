Harry sliep door de dood van prins Philip heen

Toen op dinsdagochtend 9 april prins Philip stierf, was het in LA midden in de nacht. Het Britse koninklijk huis had tevoren nagedacht hoe Harry zou worden ingelicht. Hij moest het niet uit de media vernemen, want dan zou hij vast weer boos worden.

En dus belde de Britse ambassadeur in de VS om 4 uur 's nachts naar de residentie van Harry en Meghan, melden verschillende Britse media. Maar ondanks herhaald pogingen nam er niemand op. Er was niet veel tijd: om 12 uur zou het overlijden openbaar worden. Daarom stuurde de ambassadeur de politie van Los Angeles naar de woning van Harry. Daar slaagde hij er in tot de prins door te dringen. Hij vroeg hem dringend de ambassadeur te bellen.

Harry keerde later terug naar het Verenigd Koninkrijk voor de begrafenis zonder zwangere Meghan, die door haar doktoren werd geadviseerd niet te reizen.