Vriendin van André Hazes openhartig over verslavingen: “Je gaat alles stiekem doen”

Sarah van Soelen, de vriendin van André Hazes, kampte met een drank- en drugsverslaving, vertelt ze openhartig aan Story. Ze is nu achttien maanden clean.

De 25-jarige Van Soelen was tot eind 2019 verslaafd aan cocaïne en alcohol. Haar ouders hadden niets door. “Dat hebben Sarahs moeder en ik onszelf enorm kwalijk genomen”, zegt Ruud van Soelen in hetzelfde interview. “Het gebeurde onder onze neus. Maar dat gebeurt vaak, in dit soort gevallen. Dan ben je familieblind.”

Een vriend spoorde Sarah aan haar ouders op de hoogte te brengen. “Toen is Sarah op een zondagnacht uit de kast gekomen en heeft ze alles verteld. Het is ongelooflijk dat wij dat nooit hebben gezien.” De vriendin van 's lands bekendste volkszanger neemt haar ouders niets kwalijk. “Als je verslaafd bent, ga je alles stiekem doen.”

Sarah legt André wat alcohol- en drugsgebruik geen strobreed in de weg. “Hij kan lekker zijn biertje blijven drinken, hoor. Ik ga andere mensen niet lastigvallen met mijn problemen. Ik mag niet drinken, dat betekent niet dat André dat ook niet mag.”