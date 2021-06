Anouk woont na vaccinatie weer thuis bij haar kinderen

Anouk woont na maanden van zelfisolatie weer bij haar zes kinderen en verloofde Dominique. De 46-jarige zangeres, die afgezonderd leefde omdat ze zware astma heeft, is volledig gevaccineerd tegen corona en kon daarom weer naar huis. Dat vertelt haar manager aan Shownieuws.

Door haar astma loopt Anouk risico op ernstige symptomen mocht ze besmet raken met het coronavirus. Om die reden besloot de zangeres haar huis te verlaten.

Ook de opnames van het afgelopen seizoen van The Voice of Holland woonde Anouk op afstand bij. De zangeres coachte haar kandidaten via een videoverbinding.