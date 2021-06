NPO verhuist Op1 en De Vooravond naar Hilversum

De talkshows Op1 en De Vooravond verhuizen van Amsterdam naar Hilversum. Dat bevestigt een woordvoerder van de NPO na berichtgeving van het AD. Als het televisieseizoen eind augustus begint, starten de redacties op het Mediapark. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de verhuizing uit Amsterdam pas eind van dit kalenderjaar zou plaatshebben. Jarenlang werden NPO-talkshows Op1, De Vooravond en De Wereld Draait Door geproduceerd op het Westergasterrein in Amsterdam-West. De NPO spreekt van "het einde van een tijdperk" nu de grote praatprogramma's naar het Mediapark gaan. De vervroegde verhuizing heeft volgens de woordvoerder te maken met de kosten en efficiëntie van de NPO in zijn geheel. Waarschijnlijk worden daarom de talkshow van Margriet van der Linden en het nieuwe VPRO-programma van Arjen Lubach ook opgenomen in Hilversum. Waar die opnamen precies gaan plaatshebben, is nog niet bekend.