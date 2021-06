Nikkie de Jager lovend over statement Måneskin

Nikkie de Jager heeft veel lof voor de manier waarop songfestivalwinnaar Måneskin opkomt voor de LHBTI-gemeenschap. De YouTube-ster juicht op Instagram het bericht toe dat twee mannelijke bandleden kussend op het podium stonden in Polen. "Het feit dat ze dit in Polen deden... YES YES YES YES YES", schrijft Nikkie, die het Eurovisie Songfestival vorige maand presenteerde, bij beelden van het optreden. De make-upartieste lijkt sowieso fan van Måneskin. Ze ontving de band vorige week voor een YouTube-video waarin ze de make-up van frontman Damiano David doet. Ook reageerde ze op Instagram op een post van bassist Victoria De Angelis. "Hoe kan iemand zo knap zijn?!!", vroeg ze zich af.