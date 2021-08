Marc-Marie Huijbregts aangevallen op de fiets

Marc-Marie Huijbregts is vrijdagochtend aangevallen op de fiets. Dat deelt hij op Instagram. De cabaretier is naar eigen zeggen keihard in zijn gezicht geslagen door een vrouw in de binnenstad van Amsterdam.

De 56-jarige Huijbregts was aan het fietsen over de Herengracht en probeerde een langzaam rijdende auto te passeren. "Maar die stuurde juist mijn kant op en toen belde ik", legt hij uit. Vervolgens stapte een vrouw uit die hem begon te slaan. Ook werd hij uitgescholden, vertelt hij.

De cabaretier is erg geschrokken van het incident. De personen in de auto waren volgens hem "knettergek". Huijbregts heeft de politie gebeld en gaat binnenkort aangifte doen. Hij is nog op zoek naar een getuige die hem daarbij kan helpen. Op Twitter plaatst hij een oproep: "Zou het lieve meisje dat erbij was toen ik vanochtend op Herengracht werd aangevallen zichzelf willen melden. Dank."

Onder de berichten op sociale media stromen de steunbetuigingen binnen voor Huijbregts . "O, MM! Wat erg. Godsamme. Sterkte. Ik hoop dat het meisje zich meldt", reageert Georgina Verbaan.