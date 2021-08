Katja Schuurman weerspreekt gerucht over open relatie met man

Katja Schuurman spreekt in een interview met Beau Monde over de geheimen van een goed huwelijk en de open relatie die zij er met haar man Freek van Noortwijk volgens boze tongen op na zou houden. Volgens de actrice is er namelijk helemaal niets aan de hand tussen haar en haar echtgenoot.

"We hebben nooit een open relatie gehad", stelt Katja. "In het verleden hebben we het wel eens gezellig gehad met anderen erbij, maar we hebben nooit een relatie gehad in de zin van: ‘Jij gaat vanavond naar Chantal toe? Veel plezier!’ Nee, dat lijkt me vrij verschrikkelijk en ik zou dat ook echt niet kunnen en willen."

Volgens Katja zit een dergelijke relatievorm er - zeker na de komst van hun dochtertje vorig jaar - waarschijnlijk ook niet meer in. "We hebben er op dit moment geen behoefte aan. Misschien wel nooit meer. Nee, ik voel er op dit moment helemaal niks bij. Het voelt ineens gewoon anders. Misschien komt het door de kleine."

De actrice is meer van het samen genieten met haar man, al komt dat er vanwege drukte momenteel ook minder van. Of dat een reden is dat zij en haar ex-man Thijs Römer uit elkaar zijn gegaan kan ze niet zeggen, maar wel is het volgens Katja iets om voor uit te kijken.

"Als je langs elkaar heen leeft, kun je uit elkaar groeien. Ik zeg niet dat dat de enige reden is dat Thijs en ik uit elkaar zijn gegaan, maar we hadden zeker meer tijd voor elkaar moeten maken", denkt ze. "Echt aandacht voor elkaar hebben, is denk ik wel het geheim van een goed huwelijk. En de ander proberen blij te maken."