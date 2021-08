Frans Bauer en Frits Wester in discussie over vaccins: ‘Ga jij via een achterdeurtje?’

Bij Humberto aan tafel werd gisteravond gevraagd wie zich had laten vaccineren. Frans Bauer weigerde uitsluitsel te geven. Hij wil zijn fans niet beïnvloeden. Het kwam hem op felle kritiek te staan van Frits Wester.

"Even een vraag”, begint Wester. "Iedereen moet zelf weten of ‘ie zich laat vaccineren. Daar kun je van alles van vinden. Maar wij zijn allemaal gevaccineerd, en jij bent hartstikke bekend. In een vaccinatiehal zie je gewoon ‘daar is Gerard Joling, die krijgt een prikkie, Humberto Tan, ook een prikkie’ en ga zo verder. Ga jij dan via een achterdeurtje bij de huisarts je laten vaccineren?”

Bauer legt rustig uit dat hij het niet geheimhoudt, maar dat hij ook niemand wil adviseren. "Dat is niet mijn taak. Dat staat los van wat ik zelf doe als persoon. Je moet jezelf informeren over die prik en dan beslissen of je ‘m neemt of niet”, aldus de volkszanger.

Wester reageert: "Dat snap ik helemaal, en dat respecteer ik ook. Maar betekent dat dan ook dat als je je zou hebben laten vaccineren, je dat dan stiekem had gedaan, zodat niemand dat ziet?”

Bauer bewaart zijn geduld. "Ik wil gewoon dat iedereen serieus genomen wordt, of je nou gevaccineerd bent of niet. Iedereen heeft daar z’n eigen motivatie voor.”