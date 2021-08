Saskia Noort ongenadig over Prins Poen

Prins Poen blijft zichzelf zielig vinden omdat we zo onaardig zijn over hem, schrijft Saskia Noort in haar column in het AD. "De prins blijft huilen. Waar heeft hij het aan verdiend, deze reputatie van amorele geldwolf? Hij is heus helemaal selfmade.

Hij heeft het ook echt niet makkelijk, mensen. Gelukkig heeft hij een boot, van zijn eigen botenmerk Waterdream, om lekker achter te waterskiën op de beat die uit de bootspeakers beukt, of een Moëtje in te atten. Racen, of het nu op het water of in een natuurgebied is, maakt niet uit, Prins Poen houdt van hard gaan, staand op de schouders van spookhuurders zonder rechten."

Hij is met behulp van zijn familienaam en/of -leden rijk geworden, stelt Noort vast.

"Regels die voor ons gelden, gelden niet voor hem. En dat begint zo opvallend te worden dat ik denk: we hebben het wel steeds over Bill Gates en 5G, maar het zou me niets verbazen als hij overal achter zit. Want waarom worden alle festivals afgelast en mag zijn patserparty doorgaan? Compleet met campings en muzikale acts. Waarbij de artiesten gratis komen optreden! Gratis.

De mensen die na coronaslachtoffers en medisch personeel het meest geleden hebben onder de pandemie. Die al ruim anderhalf jaar geen werk hebben. Prins Poen staat blijkbaar aan het roer. 'Dans aapje, dans voor mij', roept hij. En niet alleen Davina Michelle geeft hieraan gehoor, maar ook ons hele demissionaire kabinet."