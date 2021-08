De Hond: juridische stappen tegen maakster podcast over moordzaak

Opiniepeiler en publicist Maurice de Hond bereidt een bodemprocedure voor tegen de maker van de podcastreeks De Deventer Mediazaak, zo maakt hij bekend in een persbericht. Volgens hem is de podcast over de Deventer moordzaak, die draaide om de moord op de weduwe Wittenberg in 1999, onrechtmatig. De Hond vindt dat zijn "eer en goede naam is geschaad". De Deventer Mediazaak analyseert de opmerkelijke dynamiek in de media rond de Deventer moordzaak. De rechtbank veroordeelde 'boekhouder' Ernest Louwes voor de moord, hij zat acht jaar vast. Maar volgens De Hond was niet hij maar een ander persoon de dader, de man die bekend zou worden als de klusjesman. De podcast beschrijft hoe media dat destijds gretig oppakten. De Hond vindt dat maakster Annegriet Wietsma een "eenzijdig beeld schetst" over zijn betrokkenheid bij de Deventer moordzaak. "Hierbij laat zij in de podcastserie zeer essentiële informatie, waarover zij aantoonbaar beschikte, in het onderzoek achterwege, is zij weinig kritisch ten opzichte van geïnterviewde personen en bestrijdt zij aantoonbare omissies van de geïnterviewde personen niet. Dit allemaal met het doel om Maurice de Hond uiteindelijk negatief te framen als de man die het leven van ‘de klusjesman’ voor altijd naar de vernieling heeft geholpen." Met de bodemprocedure wil De Hond "voor recht laten verklaren" dat de maakster onrechtmatig gehandeld heeft. In 2007 werd De Hond wegens smaad veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de klusjesman en zijn vriendin. Ook werd bepaald dat De Hond de twee niet meer in verband mag brengen met de dood van de weduwe Wittenberg.