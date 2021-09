Hans Klok en Patricia Paay doen mee aan Stoptober

Hans Klok en Patricia Paay stoppen op 1 oktober met roken. De illusionist en zangeres zijn dit jaar twee van de ambassadeurs van de jaarlijkse actie Stoptober, een initiatief van onder meer het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en KWF Kankerbestrijding. Ook zanger en acteur Bill van Dijk, zanger Richard Spijkers en realitysterren Louisa en Rowan drukken eind deze maand hun laatste sigaretje uit.

Hans Klok rookt naar eigen zeggen al veel te lang. "In het verleden heb ik al zo vaak gezegd dat ik ga stoppen. Maar het is altijd mijn guilty pleasure geweest. Voor mij was dat sigaretje een moment om tot rust te komen. Maar dat moet afgelopen zijn. Ik voel dat ik in een nieuwe fase in mijn leven zit en dat is dus voor mij het moment om met roken te stoppen. Het geeft ook een extra motivatie dat het nu 'out in the open' is en iedereen op me zal letten."

Patricia Paay is een paar jaar geleden na een stressvolle periode weer gaan roken. "Het is tijd om met deze slechte gewoonte af te rekenen. Roken is slecht. Voor je gezondheid, voor je stem, voor alles. Ik heb er ook het volste vertrouwen in dat ik het ga redden."

Stoptober wordt dit jaar voor de achtste keer georganiseerd. Jaarlijks doen veel mensen mee aan de actie om vanaf 1 oktober te stoppen met roken. De organisatie verwacht dat dit jaar meer dan 50.000 mensen zullen aansluiten.