Huis van drugsbaas ‘El Chapo’ verloot door Mexicaanse regering

Het huis waar de voormalig drugsbaron Joaquin Guzman verbleef in Culiacán, is door de Mexicaanse regering verloot. Wie het huis in de wacht heeft gesleept is niet bekend gemaakt, maar de nieuwe eigenaren hebben nu een stukje 'El Chapo' geschiedenis in handen. Dit melden diverse Amerikaanse media.

Het gaat om het pand waaruit Guzman in 2014 op spectaculaire wijze wist te ontsnappen via een tunnel. Het huis zelf is niet zo spannend als dat wat er zich heeft afgespeeld, maar gezien de geschiedenis waren er genoeg mensen die het huis wilden hebben. Mede dankzij de Netflix serie El Chapo zijn er genoeg fans die veel bewondering hebben voor de manier waarop Guzman de autoriteiten lange tijd te slim af was.

Eerder probeerde de Mexicaanse regering het huis te veilen, maar dat liep op niks uit. Het pand zou zo'n 155.000 euro waard zijn, maar dat wilde niemand ervoor geven waardoor het uiteindelijk verloot werd.

El Chapo wist niet alleen uit dit huis te ontsnappen via een tunnel, maar ook uit een zwaar beveiligde gevangenis via eenzelfde methode. Uiteindelijk belandde de drugsbaas toch achter tralies, nadat hij in 2016 opnieuw werd gearresteerd en werd uitgeleverd aan de Verenigde Staten. In 2019 volgde een veroordeling tot levenslang en sindsdien zit hij zijn straf uit in de zwaarbeveiligde gevangenis van Colorado.