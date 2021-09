VVD-leider Hermans heeft docu over toeslagenaffaire niet gezien

Sophie Hermans, de waarnemend fractievoorzitter van de VVD, heeft de documentaire Alleen tegen de staat niet gezien. Dat meldde zij woensdag in de Tweede Kamer op vragen van SP-leider Lilian Marijnissen.

De documentaire, over de duizenden ouders die jarenlang door de Belastingdienst onterecht als frauderend werden gebrandmerkt, kwam ter sprake tijdens de Algemene Beschouwingen. Het kabinet van Mark Rutte is al negen maanden demissionair omdat het moest aftreden vanwege de zaak. Ondanks beloftes van het kabinet zijn de meeste ouders nog niet gecompenseerd of geholpen.

Hermans zei woensdag tijdens het debat dat zij geen datum kan noemen waarop dit wel is gebeurd. "Maar ik vind wel dat het met absolute spoed moet worden afgewikkeld", aldus de waarnemend VVD-fractievoorzitter.

Regisseur Stijn Bouma laat in Alleen tegen de staat vijf moeders aan het woord die slachtoffer werden van het toeslagenschandaal. Voor het eerst doen slachtoffers uitgebreid voor de camera hun verhaal en duiden wat de impact van de affaire op hun levens was. Veel kijkers en tv-recensenten merkten op dat het goed zou zijn als alle politici de film zouden zien.

Pieter Omtzigt, een van de twee parlementariërs die de zaak in de Kamer aanhangig maakte, prees de film al eerder nadat hij hem in een voorpremière had gezien. Alleen tegen de staat is terug te kijken op NPO Start.