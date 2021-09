Kijkers van K2 zoekt K3 woedend op lompe Gordon: “Weg met die man”

Gordon laat zich in de nieuwe tv-show K2 zoekt K3 weer van zijn meest onbehouwen kant zien. Jonge kandidaten krijgen van het jurylid te horen dat ze 'suf en nerdy' zijn of kleren dragen die van 'de Wibra lijken te komen'. Kijkers reageren woedend.

Nadat de blonde Klaasje kinderpopband K3 heeft verlaten, moet er rap een nieuwe zanger of zangeres worden gevonden. Dat gebeurt met een tv-show die in Vlaanderen twee weken geleden al van start ging en dit weekend voor het eerst op de Nederlandse tv was. In België kreeg jurylid Gordon ook al bakken kritiek over zich heen. Nu gebeurt in ons land hetzelfde.

Gordon gaat respectloos met de vaak jonge kandidaten om, is het oordeel. Zo zei hij tegen een vrouw: "We smijten die bril weg, doen je hakken aan en dan komt het goed." Tegen een ander zei hij dat het leek of de kleding van de Wibra kwam en nog iemand anders liet hij weten: "Je ziet er suf en nerdy uit."

Een greep uit de reacties:

Gordon, als Hollander zit ik hier met plaatsvervangende schaamte over jouw uitspraken en afzeik commentaar. Is niet bepaald een visitekaartje. Wat moeten ze in Vlaanderen wel niet denken? En voor de Vlamingen... niet iedereen in Nederland is zo respectloos hoor.#k2zoektk3 — Maurice de Jong (@mdjmedia) September 24, 2021

En nu even serieus: mensen die uitspraken doen zoals Gordon in #k2zoektk3 zijn exact reden waarom kinderen al op jonge leeftijd onzeker gemaakt worden, met alle gevolgen van dien.



Wees niet zoals Gordon.

Wees respectvol. — Lies Geirnaert👸🏻 (@liesgeirnaert) September 18, 2021

Hoe zorg je ervoor dat kinderen van jongs af aan al onzeker zijn? Zet Gordon in als jury voor #k2zoektk3. Echt een schande eigenlijk, weg met die man. #walgelijk #everybodyisbeautiful — Joyce (@JoyceRyckewaert) September 18, 2021

“Kleren uit de wibra”

“Je ziet er suf en nerdy uit”

“We smijten die bril weg, doen je hakken aan en dan komt het goed”



Mooi beeld voor jonge meisjes schept dit, wauw. #k2zoektk3 — Kelly (@thingslikekelly) September 18, 2021

Ik heb 53 seconden van #k2zoektk3 gezien, en ik heb overal kippenvel, en niet in de goede zin van ‘t woord. — Dylan Boet (@dylan_boet) September 25, 2021

Die man is gewoon verschrikkelijk!! Ik snap echt niet dat ze hem laten oordelen over deze jonge meisjes en jongens!! Want ze zijn allemaal zichzelf en mooier dan dat kan gewoon niet! — Yince Rombouts (@Yince5) September 18, 2021