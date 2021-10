RTL-beveiliger kreeg tip dat moord beraamd werd op Peter R de Vries

Twee medewerkers van de parkeergarage waar Peter R. de Vries altijd parkeerde als hij naar Boulevard ging merkte al een week voor de moord dat De Vries gevolgd werd. Ze vonden dat verdacht en seinden een beveiliger van RTL Boulevard in, blijkt uit een reconstructie door De Telegraaf.

De beveiliger waarschuwde de politie. En wat die met die tip deed? We weten het niet. Misschien niets, maar in ieder geval deed hij niet iets wat hielp.

De Telegraaf: "Als beveiliger Frank (gefingeerde naam) op 28 juni – ruim een week vóór de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries – even na half acht de stalen achterdeur van de RTL Boulevard-studio in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam achter zich dicht trekt, zit zijn dienst er bijna op. "

Hij gaat naar de garage en wordt daar aangesproken door de medewerkers van de garage. Ze hadden gezien dat Peter werd bespied door een man.

„De man gedroeg zich vreemd, het leek alsof de persoon die volgde Peter iets wilde aandoen”, krijgt Frank te horen. Toen De Vries de parkeergarage inliep, bleef de onbekende man staan en volgde hij via de weerspiegeling van het kantoor van de garage hoe de misdaadverslaggever de garage uitreed, vertellen ze ook. Volgens de garagemedewerkers liep de persoon door en verliet hij de straat."

"Frank vraagt om een signalement, maar krijgt verder niet veel specifieke informatie. In de auto op weg naar huis heeft de beveiliger een slecht gevoel over wat hij van de garagemedewerkers hoorde. Hij belt een collega en vraagt hem nogmaals bij de garagemedewerkers langs te gaan voor meer informatie. Hij krijgt dan het volgende signalement door: het zou gaan om een ’voormalig Oostblok-type’, petje op, tattoo in zijn nek, lengte 1.65 meter."

Als Frank thuis is, appt hij de politieman die als vast aanspreekpunt voor veiligheidsissues geldt, en vraagt of hij vast camerabeelden kan bekijken of De Vries daadwerkelijk is gevolgd. „Ik wist van Peter dat hij de volgende dag weer bij Boulevard zou zijn. Ik vertelde dat de politieman die antwoordde, dat ze De Vries de volgende dag met de camera zouden volgen en meedraaien”, verklaart Frank later volgens De Telegraaf.

Frank vraagt De Vries de volgende dag, als deze weer bij RTL is, of hij mee zal lopen naar de garage: „Is niet nodig”, reageert De Vries. „Het valt alleen maar meer op en dat hoeft van mij niet. Maar bedankt voor je alertheid, ik zal er zelf scherp op zijn.”

Een paar weken later blijkt dat het wel nodig was.

Nog altijd is niet duidelijk wat er gebeurde met de informatie van beveiliger Frank en de twee medewerkers van de parkeergarage, die zagen hoe De Vries op 28 juni al werd gevolgd.