Beeltenis Maan te zien op Times Square

Wie donderdag op Times Square in New York is, kan daar de hele dag de beeltenis van Maan op een van de grote billboards zien. De reclame is onderdeel van een campagne van Spotify, meldt Spotify Benelux-baas Wilbert Mutsaers op Twitter. Hij deelde er ook een foto bij. "Maan op Times Square NYC! Nu de zon opkomt in New York is daar de hele dag ‘onze’ Maan te zien in het kader van Spotify’s EQUAL program", schrijft Mutsaers. Spotify lanceerde de campagne eerder dit jaar voor Internationale Vrouwendag. De streamingdienst streeft naar meer gelijkheid voor vrouwen in de muziek en ondersteunt vrouwelijke artiesten met onder meer marketing en ruimte in afspeellijsten.