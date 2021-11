Linda Hakeboom waarschuwt voor fake news: haar gezondheid is níét verslechterd

Op internet doet het verhaal de ronde dat de gezondheid van Linda Hakeboom verslechterd zou zijn. Dit is fake news, aldus de presentatrice. Het gaat juist goed met haar, schrijft ze vrijdagavond op Instagram.

"Er circuleren online weer op verschillende plekken berichten dat het momenteel 'erg slecht' met mij gaat. Er staat bij dat 'ik er vrede mee heb als mijn leven nu zou eindigen'. Dit. Is. Niet. Waar!", schrijft Linda.

"Geloof hier alsjeblieft niets van. Tuurlijk ben ik nog onder behandeling, en ben ik bij lange na niet de oude, maar er zijn geen nieuwe kwaadaardige cellen gevonden. Naar omstandigheden gaat 't op het moment hartstikke goed met mij. Als het minder gaat, en ik dat wil delen, dan horen jullie dat wel van mij", aldus de documentairemaakster.

Hakeboom won vorige maand de Televizier-Ster Online voor haar vlogserie over haar ziekte. "Ik vind het best vervelend dat mijn vrienden en familie dit ook steeds doorgestuurd krijgen. Zij schrikken er iedere keer een beetje van. Maarja. Dit is hoe de wereld werkt soms. In ieder geval: I'm okay!"