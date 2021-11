Veel kritiek op Chateau Meiland: “Lijkt uur durende commercial”

De seizoensafsluiter van Chateau Meiland is niet bepaald goed ontvangen. Kijkers klagen steen en been over de laatste aflevering, die een grote commercial leek voor de producten die de Meilandjes verkopen.

De publieke opinie keert zich tegen de familie. Eerst waren er de dubieuze webshoppraktijken van dochter Maxime, daarna de racistische uitlatingen in de biografie van Erica en nu is er de schaamteloze reclame voor de producten van de pater familias zelf.

In de laatste aflevering wordt de biografie van Erica Meiland uitgebreid gepromoot en is de winkel van dochter Montana te zien, maar vooral de sjaals die Martien wil verkopen voor bijna 100 euro per stuk komen uitgebreid in beeld. "Zo, alle reclames (boeken, sjaals, kleertjes, Sinterklaasfilm en winkel van Montana) weer gehad. Wanneer begint nu Chateau Meiland?” vraagt een kijker. "Het wordt best gênant, een grote commercial," zegt een ander.

Het wordt best genant, een grote commercial, de shawls, de boeken, de winkel van de dochter, de film.... #chateaumeiland — Robert (@Stokstaartje020) November 4, 2021

Zo, alle reclames (boeken, sjaals, kleertjes, sinterklaasfilm en winkel van montana) weer gehad. Wanneer begint nu #ChateauMeiland? — DCS (@manoeska61) November 4, 2021

Moest zo lachen, ik denk ff kijken voor zo’n sjaal van Martien.

99,95



Nou dan koop ik wel een Versace sjaal hoor 😂😂 #chateaumeiland — Hare Koninklijke Narigheid (@AnoMientje01) November 5, 2021