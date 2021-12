Jeroen Snel vreest voor einde monarchie na nieuwe rel

Jeroen Snel vreest dat de nieuwe rel rond het koningshuis grote gevolgen kan hebben. De voormalig presentator van Blauw Bloed denkt zelfs dat het het einde van de monarchie kan inluiden, zo vertelde hij donderdag in de RTL 4-talkshow Beau.

Koning Willem-Alexander ligt opnieuw onder vuur vanwege het niet naleven van de coronaregels. Prinses Amalia gaf vorige week een feest ter gelegenheid van haar 18e verjaardag. Er waren 21 mensen uitgenodigd, een groter aantal dan de vier gasten die het demissionaire kabinet adviseert in verband met de coronarestricties.

"Dit moeten ze niet doen. Ze moeten zo op hun tellen passen", zei Snel. "Want het kan wel eens heel slecht aflopen met de monarchie als de schandalen zich maar op blijven stapelen."

Koningshuisdeskundige Justine Marcella sloot zich daarbij aan. Volgens haar heeft de koning al "een corona-cv'tje opgebouwd". "Hij kan het er eigenlijk niet meer bij hebben. Het gaat niet goed. We zien het in de populariteitscijfers die dalen. Vorige week had Amalia nog een fantastische binnengeleiding in de Raad van State. Dat wordt hiermee weer teniet gedaan. Ik vind het ontzettend jammer."

Presentator Tijl Beckand nam het juist op voor de koninklijke familie, hoewel hij geen monarchist is. Een koning moet kunnen doen wat hij wil, vindt hij. "Dat moeten we gewoon accepteren. Dat is het hele principe van een koningshuis. Een koning leeft in een andere wereld en wij willen maar dat ze van alles doen wat wij normaal vinden." Beckand gelooft niet dat de monarchie ooit zal verdwijnen.