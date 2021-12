Journalistieke kwesties: de vriend van Amalia en de minnares van William

Als een Engelsman wil weten hoe het zit met de mogelijke affaire die prins William heeft gehad met de beste vriendin van zijn vrouw Kate, dan moet hij een Schotse krant lezen. In Engeland is het verboden over de vermeende affaire te schrijven.

Als je wilt weten wie (vermoedelijk) de jongen is met wie kroonprinses Amalia in New York was, dan ben je aangewezen op de Duitse pers. Het Nederlandse koningshuis heeft de vaderlandse pers effectief gemuilkorfd: wie over het privéleven schrijft van onze royals komt op een zwarte lijst.

Koningen zijn bijna al hun macht kwijt, maar in de praktijk niet hun macht om onwelgevallige stukken uit de pers te houden.

Wat Amalia betreft: de jongen met wie het 'aan' zou zijn is Isebrand Kaldewei.

Hij is 19 jaar en hij studeert momenteel Business Innovation aan de Universiteit van Tilburg en heeft daarvoor een jaar in Amerika gestudeerd. Isebrand komt uit Münster en zijn familie heeft een bedrijf in sanitair dat wereldwijd bekend is.

Eind november waren Isebrand en Amalia in New York.

En wat William betreft: Engelstalige media beweren dat hij tijdens de laatste zwangerschap van zijn vrouw Kate een affaire had met Rose, Hanbury, een vriendin van Kate. Maar de meeste Engelsen weten niet van die rel. Er mag niet over worden gepubliceerd in Engeland.