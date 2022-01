Zoveel calorieën eet de ‘Dutch Giant’ per dag

Olivier Richters (32) is met 2,18 meter de langste bodybuilder ter wereld en bijna de langste Nederlander. Hij heeft nu zijn eerste grote Hollywoodrol te pakken met de film The King's Man die vanaf 15 januari in Nederland te zien is.

Olivier Richters wordt ook wel de 'Dutch Giant' genoemd. Het is dan ook een imposante verschijning bij wie zelfs bokser Rico Verhoeven ieletjes afsteekt. Om zo breed en gespierd te blijven moet Richters heel veel eten, om precies te zijn 6500 kilocalorieën per dag. Ter vergelijking: een gemiddelde man heeft aan 2500 kcal. voldoende.

"Met 6000 calorieën val ik af, met 7000 calorieën zit ik op een heftig gewicht," vertelt hij aan de Telegraaf. "Bij 6500 blijf ik stabiel. Dat is voor mij elke 2,5 uur eten om toch meer dan 1000 calorieën per maaltijd binnen te krijgen." Hij ging van 80 kilo naar 155 kilo. "Het is voor mij heel normaal dat ik zo weer acht eieren eet."