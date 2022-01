Bruls: gebruik bij handhaven tijdens cultuuractie gezond verstand

Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters, "vertrouwt op het redelijke verstand van mensen" als burgemeesters woensdag de coronaregels gaan handhaven tijdens de cultuuractie Kapsalon Theater. Dat zei hij woensdag in het NOS Radio 1 Journaal. "Over het algemeen is een waarschuwing voldoende."

Bruls, burgemeester van Nijmegen, laat de cultuursector met klem weten dat het signaal overgekomen is. "Ik snap de noden en de signalen. Ik heb alle sympathie voor de actie en steun de oproep dat alles snel weer open mag. Maar de regels gelden voor ons allemaal."

De burgemeesters drongen er eerder deze week al op aan bij het kabinet om de cultuursector en de horeca nog deze week helderheid te geven over de heropeningsplannen voor deze twee zwaar getroffen sectoren. "Het is niet voldoende om tegen de horeca- en cultuursector te zeggen dat er op 25 januari opnieuw gekeken wordt naar eventuele heropeningen", stelden de burgemeesters in een collectieve verklaring.

Deze oproep herhaalde Bruls woensdag in het NOS Radio 1 Journaal. Musicalproducent Stage Entertainment kondigde aan woensdag weer te gaan repeteren voor grote producties als Aladdin, TINA en The Sound of Music. Het bedrijf rekent erop vanaf 26 januari weer bezoekers te kunnen ontvangen.