Geschokte reacties op nieuwe mishandeling door Lil Kleine

Verschillende bekende Nederlanders hebben zondagavond geschokt gereageerd op bewakingsbeelden waarop te zien zou zijn dat Lil Kleine zijn verloofde Jaimie Vaes mishandelt. Onder anderen Jim Bakkum en Miljuschka Witzenhausen lieten zich op social media uit over de beelden die Yvonne Coldeweijer deelde via haar juicekanaal Life of Yvonne. Lil Kleine is zondagavond aangehouden op verdenking van mishandeling.

"Even voor alle duidelijkheid: wat een vrouw ook tegen je zegt en hoe kwaad ze je ook maakt, fysiek blijf je te allen tijde met je poten van haar af", stelt Bakkum, die in zijn bericht Lil Kleine niet bij naam noemt, maar refereert aan de bewakingsbeelden. Daarop lijkt te zien dat de rapper zijn vriendin aan haar haren uit een auto trekt en haar hoofd tussen de autodeur klemt. "Ik was echt in shock na het zien van deze beelden, wat een disrespect naar in het algemeen de vrouw, maar in dit geval naar de MOEDER VAN JE KIND. Kappen man..."

Witzenhausen stelt dat haar maag omdraaide na het zien van de "heftige mishandeling". "We kunnen dit niet ontzien. Vorige keer wisten we het. Maar hadden we geen beelden van het moment. Nu zien we het", verwijst Witzenhausen naar een vermeend eerder incident tussen Lil Kleine en Vaes. De rapper zou Vaes vorig jaar mei op Ibiza hebben mishandeld. In een video ontkende de influencer dat er sprake was van fysiek geweld.

Album

Lil Kleine bracht onlangs een nieuw album uit waarop hij rapt over zijn relatie met Vaes, met wie hij een 2-jarige zoon heeft. "Het treurige is, de vorige keer dat er een geweldsincident was tussen Lil Kleine en zijn vriendin Jaimie, maakte Lil Kleine er een album over", twitterde Luuk Ikink. "Dat album staat nu overal op nummer 1."

Niet alleen bekende Nederlanders reageerden geschokt op de beelden. Lil Kleine was zondagavond al snel trending topic op Twitter, evenals zijn bijnaam Pauperkabouter. Die gaf cabaretier Peter Pannekoek de rapper in zijn oudejaarsconference, waarin ook hij het incident op Ibiza aanhaalde.