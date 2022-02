Glennis, haar zoon en Lil zitten nog vast

Zowel Glennis Grace, haar zoon van 15 en Lil'Kleine zitten nog vast in een Amsterdamse cel.

Zaterdag werden Glenda Batta, zoals de zangeres voluit heet, en haar 15-jarige zoon Anthony aangehouden na een vermeend gevecht in een supermarkt, meldt Boulevard. De zoon van Glennis zou eerder die middag een e-sigaret hebben opgestoken in de winkel en werd daarop aangesproken door medewerkers. Hij zou daarna met verwondingen zijn thuisgekomen, zo verklaart Glennis' advocaat.

Glennis is daarna verhaal gaan halen bij de supermarkt. "Cliënte is naar de supermarkt gegaan om deze medewerkers daar op aan te spreken. Zij werd daarbij uitgelachen waarna zij een medewerker zou hebben geduwd." Haar advocaat heeft bevestigd dat de zangeres een medewerker heeft geduwd, maar dat ze zich niet herkent in de beschuldigingen dat ze heeft geschopt en geslagen.

Lil Kleine, of Jorik Scholten zoals de rapper voluit heet, zit volgens de NOS ook nog vast. Volgens Boulevard komen de beelden waarop te zien is hoe de rapper zijn vriendin mishandelt, uit de beveiligingscamera's van hun eigen huis...