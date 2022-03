Hans Kazàn met spoed opgenomen in Spaans ziekenhuis

Hans Kazàn is dinsdag met spoed opgenomen in een ziekenhuis in Marbella. "Ik heb al twee weken geen voedsel binnen kunnen houden", vertelt de 68-jarige illusionist aan De Telegraaf.

Kazàn voelde zich de afgelopen drie dagen erg slecht en was zo zwak dat hij niet meer op zijn benen kon staan. "Mijn vrouw heeft me in de auto gezet en we zijn rechtstreeks naar het ziekenhuis gereden."

De illusionist wacht nog op de uitslag van de eerste onderzoeken die hij woensdagochtend heeft gehad. "Maar zó ziek ben ik nog nooit geweest. Ik ben in goede handen want de artsen zijn erg kundig en gelukkig spreek in Spaans, zodat ik alles begrijp wat er gezegd wordt door de medici."

Volgens Kazàn is er iets mis in zijn lichaam. "Als je constant moet overgeven, kijk je het een paar dagen aan voordat je naar de huisarts gaat. Je gaat eerst zelf lopen dokteren. Nou dat heb ik twee weken gedaan, maar op een gegeven ogenblik was het voor mijn vrouw ook niet meer uit te houden."