Eind in zicht van Londens Jetset-leven van Polina Kovaleva

In 2016 kocht Polina Kovaleva, toen 21, een appartement in Kensington. Het appartement kostte 4,4 miljoen euro. Ze betaalde contant. Waarmee? Met geld van haar moeder. Die heeft echter geen werk en is ook niet rijk. Maar wat ze wel is: de maîtresse van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov.

Polina leidt een uitbundig leven in Londen. Althans: tot 17 dagen geleden. Want zoals veel steenrijke Russen staat ze op de lijst van Russen met verdacht geld. Dat van Polina is van de tweede man van Rusland.

Kovaleva's "enige bron van inkomsten" is "haar werkloze moeder, die toevallig de onofficiële vrouw van Lavrov is", zegt Maria Pevchikh, vriendin van de Russische Kremlincriticus Alexei Navalny. Kowalewa's appartement is 'een schoolvoorbeeld van onverklaarbare rijkdom'. Het luxegoed moet onmiddellijk in beslag worden genomen. De goedkeuring van de nieuwe witwaswet in Groot-Brittannië werd versneld na de Russische inval in Oekraïne, deze zou nu volgende week in werking treden.