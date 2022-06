Amber Heard ‘gebroken’ na juryoordeel in smaadzaak Depp

Amber Heard baalt ontzettend dat haar ex-man Johnny Depp zijn rechtszaak tegen haar heeft gewonnen. De "teleurstelling die ik vandaag voel is niet in woorden uit te drukken", zegt de actrice woensdag tegen Amerikaanse media in reactie op het juryoordeel. De acteur had haar aangeklaagd wegens smaad vanwege een artikel dat ze in 2018 had geschreven over haar ervaringen met huiselijk geweld. Volgens Depp was het duidelijk dat Heard over hem schreef. De actrice moet hem een schadevergoeding van 15 miljoen dollar betalen. Heard, die een tegeneis had ingediend, krijgt een bedrag van 2 miljoen dollar van haar ex. Het oordeel heeft er flink ingehakt bij de actrice. "Ik voel me gebroken omdat de enorme berg aan bewijs niet genoeg was om tegen de macht en invloed van mijn ex-man op te kunnen", reageert Heard. "Ik vind het nog erger als ik denk aan wat dit oordeel betekent voor andere vrouwen. Het is een tegenslag. We gaan terug naar een tijd waarin een vrouw die zich uitspreekt publiekelijk aan de schandpaal kan worden genageld en wordt vernederd."