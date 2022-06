Advocaten Johnny Depp bedanken jury en rechtbank

Twee advocaten van Johnny Depp hebben na zijn winst in de rechtszaak tegen ex-vrouw Amber Heard de jury, rechter en andere rechtbankmedewerkers bedankt voor hun inzet.

"We zijn dankbaar, zo dankbaar voor de zorgvuldige overweging van de jury", liet Camille Vasquez buiten de rechtbank weten aan Amerikaanse media. Haar collega Benjamin Chew vulde aan: "Ons rechtssysteem garandeert een ieders recht om zijn of haar zaak gehoord te hebben en het was een eer om meneer Depp bij te staan en ervoor te zorgen dat zijn zaak eerlijk is overwogen gedurende het proces. We zijn ook blij dat de zaak zoveel mensen heeft geraakt die belang hechten aan de waarheid en gerechtigheid. Nu de jury tot een conclusie is gekomen, is het tijd om dit hoofdstuk af te sluiten en naar de toekomst te kijken."

Depp klaagde zijn ex-vrouw aan voor smaad vanwege een opiniestuk dat zij schreef over haar ervaringen met huiselijk geweld. De acteur werd daarin niet genoemd, maar beargumenteerde dat het duidelijk was dat het over hem ging, en dat zijn reputatie en daarmee carrière daaronder heeft geleden. De jury gaf hem gelijk en sommeerde Heard 15 miljoen dollar te betalen, 35 miljoen minder dan Depp had geëist.

De actrice had echter een tegeneis ingediend, en werd op één punt van die aanklacht in het gelijk gesteld. De jury bepaalde dat er sprake was van laster toen Depps advocaat haar beschuldigingen van misbruik eerder een "hoax" noemde. Daarom moet de acteur zijn voormalig echtgenoot 2 miljoen dollar betalen.