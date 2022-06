Wat biedt de toekomst voor Amber Heard?

Ze was een tamelijk onbekende, gemiddelde actrice tot ze Johnny Depp ontmoette in 2009 tijdens het filmen van de romanbewerking "The Rum Diary".

Aan de zijde van de 58-jarige publiekstrekker beleefde de actrice een high in Hollywood met rode lopers, privéjets en luxe eigendommen. Ze trok zich terug nadat ze in mei 2016 uit elkaar gingen vanwege vermeende verbale, fysieke en seksuele aanvallen door Depp.

De comeback volgde twee en een half jaar later als Mera in de film Aquaman en, gelijktijdig, met een opiniestuk in de Washington Post waarin ze Depp mishandeling verweet.

Het werd, zoals belend, niet het begin van een carrière. Het grootste deel van de schikking van $ 7 miljoen die Depp haar bij de scheiding betaalde, zou zijn geïnvesteerd in advocatenhonoraria. Ze besteedde ook het grootste deel van haar honorarium voor "Aquaman", zeker drie miljoen dollar, aan juridische ondersteuning. Voor een bescheiden $ 600.000 kocht Heard een huis in de woestijnstad Yucca Valley, ongeveer 200 kilometer van Los Angeles.

Veel waarnemers in de filmsector denken dat het onwaarschijnlijk is dat haar Hollywood-carrière zal herstellen van de rechtszaak wegens laster, deels omdat ze in de rechtbank loog over donaties aan de ACLU en een kinderziekenhuis in Los Angeles. Zoals haar advocaat Elaine Bredehoft donderdag aan NBC vertelde, heeft haar cliënt ook niet het geld om de door de jury vastgestelde schadevergoeding aan Depp te betalen. Een hoger beroep tegen de uitspraak in Fairfax is al in voorbereiding. De advocaat, zo maakte ze duidelijk, gelooft nog steeds in een overwinning.