Festivals hebben tekort aan personeel, materiaal en vervoer

Festivals kampen niet alleen met personeelstekorten, maar ook een tekort aan materialen en vervoer, schrijft de NRC donderdag. Daarnaast is touren lastiger door het vervoersprobleem, wisselende regels in verschillende landen en de gestegen brandstofprijzen, wat een drempel opwerpt voor buitenlandse artiesten. De organisatie van festivals gaat dit jaar dan ook een stuk moeizamer en is voor kleine festivals soms onmogelijk, schrijft de krant.

Het personeelstekort is het "thema van dit moment", zegt marketingmanager Bente Bollman, van festivals als Lowlands en Down The Rabbit Hole, tegen de NRC. "Het tekort loopt over de hele breedte, van gespecialiseerde technici tot mensen achter de bar." Een MOJO-woordvoerster zegt tegen de krant dat de festivalorganisator niet denkt dat evenementen niet door kunnen gaan door het tekort. "Maar spontaan tussendoor een feest organiseren, lijkt me nu een hele uitdaging."

Ook aan materialen hebben de festivals gebrek. Zo is er een tekort aan tenten, toiletten en hekken. Dat leidt niet tot annuleringen, maar het gaat soms "maar net". "Als je normaal bijvoorbeeld 300 lampen ophangt boven een podium, dan probeer je dat nu met 270", zegt verhuurbedrijf Ampco Flashlight tegen de krant. Pinkpop is eerder begonnen met de opbouw om te voorkomen dat er een gebrek is aan materiaal en personeel.

Internationale acts

Wat betreft internationale acts lijken de meeste artiesten wel naar Nederlandse festivals te komen, maar organisatoren merken dat het soms moeizaam loopt. Zo laat iemand van het festival Roadburg aan de NRC weten dat de editie van afgelopen april het zwaarst en duurst was tot nu toe. Vooral Amerikaanse acts waren "bang" om op tour te gaan. "We hebben besloten veel acts zelf over te laten komen op onze kosten, de enige veilige mogelijkheid om Amerikaanse bands naar Europa te halen."

De verkoop van tickets vormt geen probleem voor de grotere festivals, zoals Lowlands en Down The Rabbit Hole die geheel uitverkocht zijn. Wel hebben kleinere festivals moeite om voldoende tickets te verkopen. Een paar festivals moesten zelfs worden afgelast vanwege een lage ticketverkoop, meldt de krant, zoals Icons Live en Brass 'n Woods.