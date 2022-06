Meghan bracht verrassingsbezoek aan ‘meidenproject’ in Amsterdam

Meghan, de hertogin van Sussex, heeft tijdens haar periode in Nederland in april voor de Invictus Games een bezoek gebracht aan Project Fearless in Amsterdam. Tot nu toe werd dat geheim gehouden, maar nu heeft Meghan zelf bekendgemaakt de organisatie te hebben bezocht. Project Fearless omschrijft zichzelf als "een leeromgeving voor meiden tussen de 9 en 14 jaar, waar stereotypes worden doorbroken, meningen worden gevormd en de handen uit de mouwen worden gestoken." Meghan kwam als gastcoach ter ere van de derde verjaardag van de organisatie. "Veilige en aanmoedigende plekken zoals Project Fearless geeft meisjes de kans om zichzelf te uiten, elkaar te steunen, zelfvertrouwen en weerstand te krijgen en nieuwe uitdagingen aan te gaan," zei de hertogin in een officieel statement. Tijdens haar bezoek gaf ze de meiden inspiratie en feedback op hun duurzame zakelijke projecten en deed ook mee aan een groepsopdracht waarbij angsten getoond moesten worden. Volgens Project Fearless is het fantastisch voor de meiden geweest om een rolmodel als Meghan te ontmoeten. "Ze hebben het nodig om benaderbare mensen te kunnen zien en spreken, om te horen hoe zij hun levensweg hebben bewandeld en hoe ze hun doelen hebben bereikt, of nog willen gaan bereiken. We zijn ontzettend trots op onze enorme groei: van 30 meisjes in 2019 naar 747 in dit jaar, en we kunnen niet wachten om daar nog meer nieuwe gezichten aan toe te voegen."