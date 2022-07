Tahmina Akefi: liefde die Peter mij gaf neemt niemand mij af

Tahmina Akefi, de verloofde van Peter R. de Vries, blikt op Instagram terug op het overlijden van haar partner. Bij haar verhaal deelt ze de laatste foto die de 64-jarige De Vries ooit naar zijn geliefde stuurde.

"Precies een jaar geleden zag het leven er zo anders uit. Peter belde me in de ochtend op, blij en enthousiast over het huis dat we op het oog hadden. Hij wilde een tweede afspraak maken zodat we de woning samen konden bekijken. Om 20.15 uur zouden we elkaar bij het appartement ontmoeten. Maar zover kwam het niet. De dag eindigde in een nachtmerrie...", schrijft Tahmina.

De Vries verliet precies een jaar geleden om 19.26 uur de studio van RTL Boulevard aan de Lange Leidsedwarsstraat en liep richting de parkeergarage verderop in die straat, waar zijn auto stond. In de buurt van de garage werd hij nauwelijks drie minuten later met meerdere kogels neergeschoten. Negen dagen na de aanslag overleed hij in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De laatste foto van Peter ontving Tahmina op 6 juli om 16.02 uur. "Met zijn mooie lach. En zo herinner ik hem. Zo zal ik hem altijd blijven herinneren. Dat neemt niemand mij af. Evenals de liefde die hij me gaf. De liefde die hij beschreef als 'peilloos diep en eindeloos hoog'."

Lang was onbekend wie de vriendin van De Vries was. Dat hield het stel altijd stil. De journalist en schrijfster onthulde zichzelf in de documentaire Vertrouwelijk!, die werd gemaakt na het overlijden van de misdaadverslaggever. De nu 39-jarige Tahmina en De Vries ontmoetten elkaar in 2015 tijdens een live-uitzending van Pauw waar zij allebei te gast waren.