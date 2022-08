Finse muzikant ontkent ‘ongepaste’ relatie met premier Sanna Marin

De Finse muzikant Olavi Uusivirta, die op die op het filmpje van de dansende Finse premier dicht tegen de getrouwde Sanna Marin, heeft zich publiekelijk uitgesproken: ze hebben geen affaire.

Olavi Uusivirta zei dat op Instagram en schreef in het Fins dat "er niets ongepasts is gebeurd".

"Er is in het publiek gespeculeerd over de aard van de relatie tussen mij en premier Sanna Marin", schreef Uusivirta. "Hand op het hart kan ik gewoon zeggen wat het is: we zijn vrienden en er is niets ongepasts gebeurd."