BOOS komt na ruim half jaar met tweede aflevering over The Voice

Ruim een half jaar na de spraakmakende aflevering van BOOS over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The Voice of Holland volgt donderdagmiddag een nieuwe uitzending over de talentenjacht van John de Mol. Over de inhoud van de nieuwe aflevering, die om 16.00 uur online gaat, is nog niets bekend. In januari liet BOOS meerdere vrouwen aan het woord over misstanden rondom The Voice of Holland. De vrouwen beschuldigden in die uitzending onder anderen bandleider Jeroen Rietbergen, een regisseur en coach Ali B van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De aflevering van BOOS over The Voice of Holland maakte veel los in de samenleving. Anders dan bij de eerste aflevering zal er geen interview met John de Mol in de uitzending zitten. De Mol heeft besloten niet mee te werken aan de nieuwe aflevering. Presentator Tim Hofman had daar wel om gevraagd. Uit nieuwe informatie zou namelijk blijken dat De Mol op de hoogte was van meer dan één geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag van Rietbergen. In een verklaring schreef De Mol woensdag "verbijsterd te zijn door deze valse beschuldiging". In een vorig gesprek met Hofman had De Mol erkend dat hij op de hoogte was van één melding en Rietbergen daarop had aangesproken.