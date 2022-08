Chris Zegers krijgt Op1-tafel over zich heen: “Russische propaganda”

Chris Zegers verkondigde gisteren bij Op1 onverbloemd Russische propaganda. De normaal gesproken zo sympathieke presentator kreeg het aan de stok met een topman van de NAVO.

"Ik vind het vreselijk dat Oekraïne slachtoffer is van de inval van Rusland. Ze zijn slachtoffer, mede vanwege de geopolitiek van het Westen”, zei hij. "Ik denk dat daar de prioriteit moet liggen bij de NAVO”, zei hij tegen NAVO-topman David van Weel, die ook aan tafel zat. "Is het niet de beste oplossing om prioriteit te zoeken in overleg? We moeten in contact komen met Rusland om tot een oplossing te komen. Dan blijft Oekraïne niet nog langer het slachtoffer.”

Van Weel dient de presentator stevig van repliek. Hij sprak van Russische propaganda, schrijft Metro. "Dit idee, dat Oekraïne slachtoffer is door de politiek van het Westen, komt rechtstreeks uit hun propaganda”, zei hij. "Het ligt niet aan de NAVO of aan de Westerse politiek. We hebben tot op het laatste moment de gesprekken opengehouden. Daarbij bleven we kijken naar compromissen, zoals bij de stationering van de troepen bij de oostgrens. Maar het was heel duidelijk dat Poetin zijn keuze al gemaakt had.”

Op Twitter is men het ook niet bepaald eens met Chris.

We zijn op het punt dat Chris Zegers ons in #op1 komt vertellen hoe de Oekraïene oorlog op te lossen... — Sjoerd Druiven (@sjoerddruiven) August 23, 2022

Chris Zegers, @StateRacing spreekt in @op1npo ongegeneerd het Rusland narratief uit dat de NAVO/Oekraïne de inval aan zichzelf heeft te danken. Met naast zich een Oekraïense vrouw, die zojuist vertelt dat haar familie ook bezet is.

Ongelooflijk. Wat een eikel. — Rob Smittenaar (@floorplaycoach) August 23, 2022