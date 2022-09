Rings of Power is best bekeken première ooit van Amazon Prime

The Lord of the Rings: The Rings of Power heeft vrijdag op de premièredag wereldwijd meer dan 25 miljoen kijkers getrokken. Het is daarmee de best bekeken première ooit van Amazon Prime, maakte de streamingdienst zondag bekend. "Het is op de één of andere manier toepasselijk dat Tolkiens verhalen - die behoren tot de populairste aller tijden, en die velen beschouwen als de ware oorsprong van het fantasy-genre - ons naar dit eervolle moment hebben geleid", reageert Amazon Studios-baas Jennifer Salke op het succes. Het eerste seizoen is tot en met 14 oktober wekelijks te zien op de streamingdienst. Amazon telde in totaal 465 miljoen dollar (406 miljoen euro) neer voor de ontwikkeling van The Rings of Power en het is daarmee de duurste serie die ooit is gemaakt. De show speelt zich ver voor het verhaal in de beroemde trilogie van J.R.R. Tolkien af.