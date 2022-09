De directe familie van koningin Elizabeth is inmiddels in het kasteel Balmoral in Schotland, waar koningin Elizabeth verblijft. Kroonprins Charles is al onderweg, prinses Anne is al in Schotland en ook de twee andere zonen, Edward en Andrew haasten zich naar Balmoral.

Kleinzoon Harry en diens vrouw Meghan verblijven al in Europa en spoeden zich nu ook naar Schotland. Alles wijst er op dat de gezondheid van de Queen achteruit gaat.