Maxima: ‘Amalia moet kleine stapjes zetten’

Kroonprinses Amalia moet kleine stapjes nemen op weg naar de troon. Dat zei moeder Máxima tijdens haar werkbezoek aan Texas in de Verenigde Staten.

Volgende week dinsdag is Amalia voor het eerst aanwezig bij het uitspreken van de troonrede Willem-Alexander. Ook vergezelt ze haar ouders eind januari naar het Caribische deel van het Koninkrijk, voor een eerste kennismaking als troonopvolger. „Het zijn allemaal kleine stapjes voor haar om aan voorbereiding te doen. Wij kijken er echt enorm naar uit.”

De koningin sprak in Texas ook over de studietijd van Amalia, die deze week begon aan de Universiteit van Amsterdam. Ze herhaalde de eerdere woorden van haar man dat de prinses andere mensen en ook zichzelf moet leren kennen tijdens haar studentenbestaan. Ze moet volgens Máxima ook wennen aan het op haarzelf wonen. „Dat is een hele belangrijke fase”, aldus de koningin. „Ze is geen kind meer.”