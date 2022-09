Roman Polanski (89) wordt berecht wegens laster

De Frans-Poolse filmmaker Roman Polanski moet in Frankrijk terecht te staan ​​in verband met seksueel misbruik van een Engelse actrice, zei een bron dicht bij de zaak woensdag.

Polanski , 89, heeft tijdens zijn carrière te maken gehad met een reeks aanklachten wegens seksueel misbruik, hoewel hij daarvoor nooit eerder in Frankrijk is berecht.

De zaak wegens laster werd ingediend door Charlotte Lewis, geboren in 1967, die speelde in Polanski's film "Pirates" uit 1986. In 2010 had ze hem in Los Angeles beschuldigd van seksueel misbruik in zijn appartement in Parijs in de jaren tachtig, toen ze 16 was.

Polanski deed Lewis af als een "leugenaar" en een "fabulist" in een lang interview met Paris Match magazine in 2019.

De regisseur wordt nog steeds gezocht in de Verenigde Staten voor de verkrachting van een 13-jarig meisje in 1977 en is ook beschuldigd van andere aanrandingen die hij ontkent.

In 2019 beschuldigde de Franse fotograaf Valentine Monnier Polanski ervan haar in 1975 te hebben verkracht in zijn Zwitserse chalet toen ze 18 was en werkte als model en actrice.