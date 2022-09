Britse koningshuis moet iets met Harry en Meghan op begrafenis Queen: ‘Worden volledig buitenspel gezet’

Maandag is de begrafenis van de Queen. Het zwarte schaap Harry zal ook aanwezig zijn met zijn Meghan. Maar de eerste rang in de Westminster Abbey kunnen ze vergeten, verwachten royaltydeskundigen, die HLN citeert.

“De aanwezigheid van Meghan Markle is een bron van zorgen onder de vooraanstaande koninklijke leden”, zegt Neil Sean, koninklijk correspondent voor onder meer de BBC. “Ze maken zich grote zorgen over het feit dat ze niet willen dat deze staatsbegrafenis rond Meghan draait. Ze vrezen dat de hertogin van Sussex de aandacht van de koningin kan afleiden en de show zou kunnen stelen.”

Koninklijke commentator en auteur Daniela Elser verwacht dat Meghan “volledig buitenspel zal worden gezet” tijdens de begrafenis. “Zij en Harry zullen zonder pardon verbannen worden naar de vernederende tweede rang. Als de manier waarop de afgelopen paar dagen verliepen een voorbode is, dan kunnen de Sussexen nog een zeer pijnlijke tijd tegemoet gaan.”

Nu al is duidelijk dat Meghan niet achter de kist zal lopen, maar in een volgwagen plaatsneemt. Toch verwacht koningshuisdeskundige Jo De Poorter, auteur van het boek ‘De laatste koningin’ over Queen Elizabeth, dat Harry en Meghan wel de 'grenzen van het toelaatbare opzoeken. "Want het zijn twee figuren die er niet in uitblinken om op de achtergrond te blijven. Zowel Harry als Meghan zijn het gewend én erop toegespitst om de voorgrond in te nemen en hun positie goed te bewaken.”

Wie dacht dat Harry weer wat dichterbij broer William en vader Charles is gekomen de afgelopen dagen, heeft het mis, zegt De Poorter. “Harry en Meghan werden vernoemd in Charles’ eerste koninklijke toespraak. Dat was beleefd en sympathiek, maar ook tactisch”, zegt hij. “Verder moeten we ons daar niet veel van voorstellen, want de schade die Harry en Meghan al berokkend hebben, samen met schade die ze in de nabije toekomst nog kunnen berokkenen, legt Charles niet zomaar naast zich neer."