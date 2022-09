Prins William en Harry hadden een ijzersterke band: hoe kon die kapot gaan?

Lange tijd waren prins William en Harry een toonbeeld van broederliefde en dat is lang niet vanzelfsprekend in koninklijke kringen. Ook toen Kate ten tonele verscheen, bleef de band sterk. Maar toen kwam Meghan.

Dat het lastig is om op één lijn te blijven, komt onder meer door de verschillende behandeling van koninklijke broers en zussen, legt deskundige Brigitte Balfoort uit aan HLN. “Het is onvermijdelijk dat de troonopvolger, de nummer één zeg maar, een totaal andere opvoeding krijgt dan het tweede kind. Dat ligt altijd een beetje moeilijk."

Feeks

Iets dergelijks speelde ook bij de relatie van Harry en Meghan. Waar William en Kate tien jaar over deden, ontwikkelde zich bij Harry en Meghan in twee jaar. Veel te snel, oordeelde William. En hij kreeg gelijk. “De rol van prinses heeft ze enorm onderschat. Een leven als celebrity en influencer over de plas is totaal anders dan de discretie die je aan het Britse hof aan de dag moet leggen”, aldus Brigitte Balfoort.

Vervolgens bleek Meghan zich aan het hof als een feeks te gedragen tegen de paleismedewerkers en joeg ze zelfs de Queen tegen zich in het harnas toen ze op de bruiloft niet de tiara wilde dragen die ze van haar kreeg. “Ze zal de tiara dragen die ik haar geef”, zou Elizabeth gezegd hebben. “Meghan kan niet altijd krijgen wat ze maar wil.”

Op zijn hoede

Prins William belde uiteindelijk furieus op naar zijn broer en de vete was geboren. Die escaleerde na een interview van Harry en Meghan bij Oprah, waarin behalve het Britse koningshuis Kate in het bijzonder werd bekritiseerd. “William zal altijd op zijn hoede zijn als Meghan in de buurt is”, zegt Brigitte Balfoort. “Aan het Britse hof moet je nu eenmaal discreet kunnen zijn en als er één ding is wat Meghan niet kan, dan is het dat wel.”

Afgelopen dagen in de voorbereidingen op de begrafenis van Queen Elizabeth bleek eens te meer dat de twee nog niet 'on speaking terms' zijn. Op enkele beleefde verplichtingen na hadden ze geen enkel contact. De ijskoude blikken zeiden voldoende.