Marion Bloem verbijsterd: Staat wil lintje overleden man terug

Een onbehoorlijk staaltje Hollandse zuunigheid: de Staat wil het lintje terug van schrijver Ivan Wolffers, de pas overleden man van Marion Bloem.

Hoogleraar Wolffers overleed begin oktober aan de gevolgen van prostaatkanker. In 2009 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau, maar duidelijk niet tot in de eeuwigheid: nog geen zeven weken na zijn overlijden viel er een brief bij zijn vrouw schrijfster Marion Bloem op de mat: of ze het lintje even wilde terugsturen.

"Heb veel zin om de mijne ook meteen op te sturen, er is zoveel om me voor te schamen, onder andere het asielbeleid. Als ik te zijner tijd sterf zal mijn zoon het al druk genoeg hebben met erfbelasting", reageerde Bloem gisteren boos op Twitter.

De Kanselarij der Nederlandse Orden schrijft inderdaad voor dat het lintje terug moet na overlijden van de ontvanger. Maar naar goed Hollands gebruik is uiteindelijk alles te koop: voor 415 euro mag je het in bruikleen houden.

Daan Rot-de Launay, de weduwe van zanger Jan Rot, ontving eveneens een brief van de Staat over het lintje. In een column in het AD schreef ze daarover: "De Kanselarij der Nederlandse Orden betuigt deelneming, maar wil de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau terug. Die is blijkbaar niet van Jan maar van de Staat der Nederlanden. We mogen de grote medaille wel voor onbepaalde tijd lenen, maar dan moeten we 388 euro overmaken. De envelop om de boel terug te sturen is portvrij. Dat scheelt dan weer."