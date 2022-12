Rob Kemps: jammer dat Chansons!-incident nu op DWDD-hoop belandt

Rob Kemps vindt het jammer dat een aanvaring in Parijs bij de opnames van het programma Chansons! "nu op de hele hoop van DWDD" belandt. Dat stelde hij woensdag in het programma De Oranjewinter. Kemps reageerde tot nu toe niet op alle berichten rond zijn vriend Matthijs an Nieuwkerk, die volgens de Volkskrant vijftien jaar lang redacteuren van DWDD terroriseerde. "Het is mijn miniverdrietje", aldus Kemps. "Het is voor al die mensen met een burn-out natuurlijk veel erger. Maar ik vind het jammer dat alles nu op één hoop komt. We maakten zo'n mooi programma." De Snollebollekes-zanger erkent dat er "een keer woorden" zijn gewisseld. "Als je met zes gasten in een hostel zit, drie weken lang, dan vallen er een keer woorden. En dan praat je die uit." Er is in Parijs volgens Kemps niemand op de knieën gedwongen door Matthijs van Nieuwkerk om excuses te maken. Dit gebeurde wel een keer op de set van DWDD, nadat een geluidsman een foutje had gemaakt. Van Nieuwkerk en BNNVARA hebben inmiddels alle contact verbroken. De programma's van Van Nieuwkerk rond de Top 2000 zijn gecanceld. NPO heeft een onderzoek ingesteld naar de angstcultuur bij radio- en tv-programma's in Hilversum. Meldpunt MORES heeft al vele tientallen klachten ontvangen sinds de onthullingen in de Volkskrant.