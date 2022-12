Jackass (anti-)held Bam Margera op het randje van de dood in ziekenhuis met Covid

De Amerikaanse stuntman en tv-maker van weleer, Bam Margera, lag afgelopen week met een longontsteking en Covid aan de beademing in een ziekenhuis in San Diego, Californië. De getroebleerde MTV-Jackass-ster kan het gelukkig nog navertellen.

De 43-jarige skater bracht menigeen in de zeroes een lach op het gezicht door samen met z'n knettergekke vrienden stunt na stunt uit te voeren op camera. Helaas raakte Margera aan lager wal door alcohol- en drugsmisbruik. Hij werd meerdere malen in het ziekenhuis en in afkickklinieken opgenomen, maar de interventies mogen tot op heden niet baten.

Bam wordt nog altijd door 2,4 miljoen mensen gevolgd op Instagram en verkoopt nu skateboards:

Zijn ongezonde lifestyle heeft aardig vat op hem gekregen, maar hij heeft ook deze stunt weer overleefd: