Coldeweijer herplaatst video die ze verwijderde na sommatie Hazes

Yvonne Coldeweijer, de vrouw achter juicekanaal Life of Yvonne, heeft een oude video met een betoog van haar over Rachel Hazes opnieuw online gezet. Coldeweijer verwijderde deze bijdrage eind november na een sommatie en het aankondigen van een kort geding door Hazes. Maar nu heeft Coldeweijer toch besloten de video weer te plaatsen. "Enkele weken geleden ben ik door de advo van Rachel gesommeerde deze offline te halen, omdat deze zogenaamd op leugens berust", schrijft de juicekoningin op Instagram. "Na een aantal weken kan ik niet anders dan concluderen dat ik wederom gelijk heb en dat er, sinds ik de brief heb ontvangen, geen enkel contact is tussen André en zijn moeder. We hebben de waarheid zelf kunnen aanschouwen en ik zal me daarom ook niet laten intimideren." In de bewuste video deed Coldeweijer volgens Hazes "onjuiste en zweer kwetsende uitlatingen" over de rol van Hazes bij het uitlekken van een persoonlijke brief van haar zoon André Hazes aan diens ex Sarah van Soelen. Ook deed Coldeweijer uitspraken over de gevolgen die dat zou hebben voor de verstandhouding tussen moeder en zoon Hazes.