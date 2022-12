De zaak-Van Nieuwkerk bewijst dat Nederland een land van slapjanussen is geworden, weet Jort Kelder “Je ziet in die omroepconflicten dat die twintigers zó gevoelig zijn.”

“Ze zijn door hun ouders opgevoed met louter complimenten en medaille-uitreikingen en dan komt er een keer een functioneringsgesprek en dan zegt iemand: ‘Ja, maar dat was niet zo goed.’ En dan komen de tranen en de dag erna de burn-out. Dat is de samenleving waar wij nu in beland zijn.”

Het is volgens Jort een grove schande hoe Matthijs bij het grofvuil is gezet. De presentator stelt zelfs dat zijn tv-collega is vermoord. “Dat vind ik echt de grootste publieke executie sinds Johan en Cornelis de Witt. 1672, het Rampjaar”, voegt hij daar nu aan toe in in het NPO 3-programma ‘Dat zijn geen grappen‘.

Jort vindt dat het te veel wordt opgeblazen. “Ik wist dat Matthijs wel een beetje humeurig kon zijn en er klapte wel eens een deur in het slot na de uitzending als de redactie toegesproken werd, maar wat je in de Volkskrant las… Ja, maar goed, dat is natuurlijk een samenvatting van vijftien jaar tegenslag voor sommigen.”