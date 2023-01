Glass Onion inmiddels op twee na best bekeken Netflix-film ooit

Glass Onion: A Knives Out Mystery, het bejubelde vervolg op de bioscoopfilm Knives Out uit 2019, is een grote hit op streamingdienst Netflix. Het is met 127 miljoen 'kijkuren' in de eerste tien dagen de op twee na best bekeken speelfilm ooit die op Netflix is gelanceerd. Dat meldt Variety. Alleen de actiefilm Red Notice, met Dwayne Johnson, en de satire Don't Look Up werden in de eerste tien dagen meer bekeken. Daniel Craig keert in de sequel terug in de hoofdrol van detective Benoit Blanc. In deze film reist Blanc af naar Griekenland om een nieuw mysterie te ontrafelen. Naast Craig is er een heel nieuwe cast te zien met onder anderen Edward Norton, Kathryn Hahn, Kate Hudson en Dave Bautista in de rol van de verdachten. In het eerste deel speelden onder anderen Ana de Armas, Chris Evans en Jamie Lee Curtis mee. In talloze landen werd de film uitgebracht in de bioscopen, maar in Nederland gebeurde dit niet, tot grote spijt van de fans.